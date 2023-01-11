В Москве новый пожар. Загорелась емкость с топливом и автомобили — видео 11 января, 09:57 В результате пожара сгорело несколько автомобилей (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

В среду утром, 11 января, в районе станции метро Рассказовка в Москве произошел очередной пожар.

Соответствующие видео опубликовали в соцсетях очевидцы.

Как сообщается, сначала загорелась емкость с около тонной дизельного топлива, после чего огонь распространился на парковку с машинами.

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В результате происшествия сгорело несколько автомобилей.

Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

«Затем горящее топливо попало в канализацию, пожар распространился на стоки и строительные бытовки», — говорится в сообщении.

Накануне в Москве горело складское помещение в районе станции метро Дмитровская в результате чего обрушилась кровля здания.