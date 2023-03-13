Над военной частью, которая обеспечивает ПВО Москвы, заметили три беспилотника — соцсети

13 марта, 12:11
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В Московской области заметили беспилотник (Фото:www.youtube.com/@YuraOZ/СРОЧНО! ОГРОМНЫЙ БЕСПИЛОТНИК В НЕБЕ)

В Московской области заметили беспилотник (Фото:www.youtube.com/@YuraOZ/СРОЧНО! ОГРОМНЫЙ БЕСПИЛОТНИК В НЕБЕ)

Три беспилотника были замечены в небе над военной частью Воздушно-космических войск в Новой Москве — там обеспечивают противоздушную и противоракетную оборону столицы страны-агрессора, сообщил Mash в Telegram в понедельник, 13 марта.

Предварительно, БПЛА вели непрерывное наблюдение за частью.

Сообщается, что квадрокоптеры подняли из лесополосы рядом с частью. Дроны держались высоты 200 метров, но у военной части снизились, покружились и улетели обратно.

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«Правоохранители обследовали лес, но следов операторов дрона не нашли», — сказано в сообщении.

По информации канала, БПЛА были «солидного размера» и оборудованы бело-красными сигнальными огнями.

Кроме того, на следующий день один из аппаратов вновь появился недалеко от в/ч — он летел в сторону АЗС Татнефть близ поселения Краснопахорское.

https://www.youtube.com/watch?v=IIdjDyt5Y58&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Москва Беспилотник Военная часть Война России против Украины

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