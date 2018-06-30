В московском университете неизвестный мужчина напал с ножом на преподавателя

В Москве на территории университета МГТУ имени Баумана неизвестный мужчина ранил ножом 28-летнего преподавателя.

Об этом сообщает Рен ТВ.

Вооруженный злоумышленник подкараулил преподавателя в туалете на 4-м этаже университета. Первый удар нанес в живот, второй пришелся в плечо.

Жертве нападения удалось выбежать из помещения в коридор, где ему пришли на помощь. Нападавший, тем временем, скрылся с места преступления.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики констатировали ранения печени и кишечника. Преподаватель пришел в себя после наркоза и сообщил, что не знал злоумышленника.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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