В московском аэропорту задымился самолет с пассажирами

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Пассажиров эвакуировали по надувным трапам
Фото: alexey_pleshakov via Instagram

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам

Во вторник, 27 марта, на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Домодедово задымился пассажирский самолет рейса Москва-Новосибирск, сообщил Интерфаксу информированный источник.

"Командир доложил о задымлении во время разгона сначала в кабине, а затем в салоне. Применено экстренное торможение", - сказал собеседник агентства.

Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам.  По предварительным данным, никто не пострадал. На борту лайнера находились семь членов экипажа и 129 пассажиров.

Отмечается, что инцидент произошел перед взлетом лайнера.

По предварительным данным, причиной задымления послужило попадание влаги в систему кондиционирования, сообщают Известия.

В пресс-службе аэропорта Домодедово уточнили, что в связи с инцидентом временно не осуществляются взлет и посадка с ВПП-2. "В Домодедово независимые взлетно-посадочные полосы, поэтому все рейсы в полном объеме обслуживаются на ВПП-1", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что в московском Шереметьево самолет Boeing-737 авиакомпании Airbaltic вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы.

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