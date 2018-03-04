В Московской области автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший - СМИ

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Предварительно, в автобусе находились 20 человек, большинство из которых - граждане Украины
Фото: kg.ua

Предварительно, в автобусе находились 20 человек, большинство из которых - граждане Украины

В воскресенье, 4 марта, в Чеховском районе Подмосковья автобус с украинцами столкнулся со снегоуборочной машиной: один человек погиб и трое пострадали.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

"Около 13:45 в районе 78-го км автодороги Крым в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля КамАЗ", - сказали в ведомстве, отметив, что, предварительно, один человек погиб и еще трое пострадали.

Источник агентства в экстренных службах уточнил, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем Twitter подтвердила факт смертельно ДТП, информацию о погибшем и пострадавших проверяют.

Ранее сообщалось, что в Польше во время ремонта базилики погиб украинец.

 

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