Из-за острой нехватки личного состава в морпехи ЧФ РФ записывают коков и начальников гальюнов 22 мая, 12:06 Цей матеріал також доступний українською В российском флоте дефицит морских пехотинцев (Фото:Минобороны РФ)

Из-за нехватки личного состава батальонов морской пехоты, которую ВСУ уничтожили в предыдущих боях, в ЧФ России уже пополняют эти подразделения корабельными поварами и начальниками гальюнов из других судов.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«На ЧФ возникла острая нехватка морпехов: уже снимают матросов разных специальностей с других кораблей, в том числе даже коков и так называемых начальников гальюнов, которых записывают в морпехи», — отметил Братчук.

Видео дня

Впрочем, отметил спикер ОВА, пока в атаку на побережье Одесской области их не бросят — в Черном море штормовая погода.



Братчук также сообщил, что в Одессе ночь на воскресенье, 22 мая, прошла без обстрелов, но корабельная группировка врага в составе шести десантных и двух кораблей-носителей ракет продолжает угрожать с моря ракетными ударами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.