В штате Калифорния произошла стрельба после празднования лунного Нового года. Как минимум девять погибших 22 января, 12:45 СМИ пишут о многочисленных жертвах в результате стрельбы в городе штата Калифорния (Фото:REUTERS/Allison Dinner)

В американском городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, произошла смертельная стрельба в субботу вечером, 21 января. Есть жертвы.

Обновлено в 13:05. В результате стрельбы погибли как миниму девять человек, пишет CNN со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.



Об этом сообщает CBS News.

По данным властей, инцидент произошел около 22:30, приблизительно через час после окончания большого фестиваля по случаю лунного Нового года. Накануне мероприятие посетили тысячи человек.

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Департамент шерифа округа Лос-Анджелес подтвердил, что на место стрельбы вызвали детективов отдела по расследованию убийств. Число погибших и раненых не подтверждено. Информации о подозреваемых нет.

Один из свидетелей рассказал американским СМИ, что выстрелы были похожи на фейерверк, но из-за празднования он не обратил на это внимания. По словам другого, три человека ворвались в его ресторан через дорогу от места стрельбы и приказали ему закрыть дверь. Мужчина заявил, что у стрелка с пулеметом было несколько патронов, чтобы «была возможность перезарядиться».

Монтерей-Парк — город с населением около 60 тысяч человек, значительную часть которого составляют выходцы из Азии. Ежегодный фестиваль Новый год по лунному календарю отмечают в выходные. Ранее событие собирало более 100 тысяч посетителей.