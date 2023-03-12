Задержан в аэропорту. В Молдову не пустили представителя ЧВК Вагнер 12 марта, 11:09 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Игорь Russak)

Пограничная полиция Молдовы 12 марта не пустила в страну представителя российской частной военной кампании Вагнер. В ведомстве отметили, что мужчина прибыл в страну самолетом, но в аэропорту был задержан.

Об этом сообщает издание NewsMaker.

«Обмен информацией позволил нам обнаружить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК Вагнер из России. Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он прилетел», — рассказали в полиции Молдовы.

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Фото: Пограничная полиция Молдовы

Правоохранители также отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.

При этом, по данным пограничников, за последние сутки поток прибывающих в Молдову возрос — в страну въехало более 23,8 тысяч человек и почти все иностранные граждане, из которых почти 5 тысяч — граждане Украины.

Как сообщала полиция Молдовы, 12 марта в Кишинове возможны массовые беспорядки на протесте, который организует пророссийская партия Шор.

«У Национальной полиции есть информация о том, что завтра, 12 марта, во время протеста, планируется проведение акций дестабилизации и массовых беспорядков. В этой связи просим организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства», — говорится в сообщении полиции.