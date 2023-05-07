Имели при себе воспламеняющиеся вещества. В Кишиневе задержали 27 протестующих из пророссийской партии Шор 7 мая, 15:58 Марина Таубер, член политической партии Шор, во время акции протеста в Кишиневе (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Полиция Молдовы в воскресенье, 7 мая, задержала 27 участников акции протеста против правительства, организованной пророссийской партией Шор.

Об этом сообщает NewsMaker.

Издание отметило, что, по словам правоохранителей, задержанных протестующих отвели в отделение полиции для проверки документов. Причиной задержания стало подозрительное поведение участников.

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Четверо из задержанных признались полицейским, что за участие в протесте им пообещали денежное вознаграждение.

Полиция Кишинева впоследствии рассказала, что у некоторых митингующих от партии Шор нашли легковоспламеняющиеся вещества, которые, по словам протестующих, должны быть использованы для поджога определенных объектов.

NewsMaker отметило, что 7 мая Движение для народа проводит митинг в центре Кишинева. Участники протеста, среди которых активисты и политики пророссийской партии Шор, собрались возле парламента и требуют отставки президента и правительства, а также проведения досрочных выборов.

В апреле в Молдове приговорили пророссийского олигарха, лидера партии Шор Илана Шора к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества на 5 млрд леев (свыше 270 млн долларов).