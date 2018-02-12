В Молдове вступил в силу закон о запрете российской пропаганды

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Молдова борется с российской пропагандой

Молдова борется с российской пропагандой

В Молдове вступил в силу закон о борьбе с российской пропагандой, который был раскритикован пророссийским президентом страны Игорем Додоном.

Как сообщает Радио Свобода, закон запрещает ретрансляцию информационно-аналитических, военных или политических теле- и радиопрограмм, которые были сделаны в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в частности, в России. Под действие закона не подпадают развлекательные программы из России.

Напомним, что этот закон был принят парламентом Молдовы 7 декабря 2017 года. Президент Молдовы Игорь Додон дважды отклонил закон, назвав его "откровенным посягательством на свободу граждан в Молдове".

После второго отказа подписать закон глава парламента Андриан Канду как исполняющий обязанности президента Молдовы подписал документ.

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