В Молдове убили сына известного политолога и экс-посла в РФ

В Кишиневе, Молдова, 29 июня застрелили сына известного политолога, бывшего посла Молдовы в России, депутата первого парламента РМ Анатолия Цэрану. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на начальника Генерального Инспектората полиции.

Сообщается, что в одной из квартир в доме по улице Василия Лупу произошла ссора между двумя молодыми людьми.

В результате ссоры 32-летний хозяин квартиры трижды выстрелил в 30-летнего гостя, который погиб на месте.

Им оказался Теодор Цэрану, сын известного политолога, бывшего депутата и дипломата Анатолия Цэрану.

Отмечается, что стрелявший молодой человек задержан на 72 часа. Проводится следствие, прокуроры обратились в суд с требованием о предварительном аресте на 30 суток.

Также сообщается, что в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено четыре вида оружия и несколько боеприпасов.

Сын политического аналитика был убит из пистолета CZ P-10C, калибра 9x19 мм, который был найден на полу в квартире. Помимо этого сотрудники правоохранительных органов обнаружили на тумбочке пистолет Glock 19 калибра 9x19 мм. В другой комнате на кровати был найден автомат CZ-858, калибра 7,62x39 мм. Полицейские также обнаружили пистолет Макарова калибра 9x18 мм на другой тумбочке.

Хозяин квартиры владел оружием на законных основаниях. Оно было зарегистрировано на его имя.