В Молдове Служба безопасности расследует дело о подготовке переворота. Двух граждан арестовали 23 февраля, 16:18 Флаг Молдовы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

В Молдове Служба информации и безопасности (СИБ) и Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) расследуют дело о госизмене и шпионаже. Двух молдаван арестовали в декабре 2022-го, трое получили статус подозреваемых.



Об этом говорится на сайте СИБ.

Там рассказали об агентурной сети, в которую входили граждане Молдовы и другого государства. О какой именно стране идет речь, служба не уточнила.

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В заявлении говорится, что пятерых граждан Молдовы завербовали спецслужбы другого государства, чтобы те насильственным путем помогали дестабилизировать обстановку и изменить конституционный строй.

Также молдавские правоохранители наблюдают за гражданами «другого государства», которые находятся под следствием по обвинению в шпионаже. По данным СИБ, они руководили и финансировали подрывную деятельность выходцев из Молдовы.

Расследование началось с 2020 года и зафиксировало как запланированные действия, так и частично выполненные. Речь идет о денежных переводах, провоцировании межэтнической ненависти, нетерпимости к отдельным категориям граждан, найме людей, склонных к насилию для участия в протестах.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове. 20 февраля он рассказал, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр страны Дорин Речан, также выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск.

