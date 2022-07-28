В Молдове продлили режим ЧП на 60 дней из-за войны в Украине

28 июля, 21:35
Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Молдавский парламент продлил режим чрезвычайного положения еще на 60 дней из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает Newsmaker.

Сообщается, что отсчет новых 60 дней начнется 8 августа. По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, чрезвычайное положение связано также с кризисом в энергетике и необходимостью управления потоками беженцев.

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«Логистические связи нарушены. Во многих странах сохраняется риск голода. Цены на энергоресурсы растут, а экономическая ситуация в мире очень тяжелая. Блокирование украинских портов затрагивает наш импорт и экспорт», — добавила она.

Также сообщается, что оппозиция в лице коммунистов и социалистов отказалась голосовать за продление ЧП и покинула зал парламента.

25 июля Гаврилица заявила, что ее народ опасается вторжения России на фоне ее нападения на Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=apWICFDkYjU
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Молдова Война России против Украины

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