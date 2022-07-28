В Молдове продлили режим ЧП на 60 дней из-за войны в Украине 28 июля, 21:35 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Молдавский парламент продлил режим чрезвычайного положения еще на 60 дней из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает Newsmaker.

Сообщается, что отсчет новых 60 дней начнется 8 августа. По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, чрезвычайное положение связано также с кризисом в энергетике и необходимостью управления потоками беженцев.

Видео дня

«Логистические связи нарушены. Во многих странах сохраняется риск голода. Цены на энергоресурсы растут, а экономическая ситуация в мире очень тяжелая. Блокирование украинских портов затрагивает наш импорт и экспорт», — добавила она.

Также сообщается, что оппозиция в лице коммунистов и социалистов отказалась голосовать за продление ЧП и покинула зал парламента.

25 июля Гаврилица заявила, что ее народ опасается вторжения России на фоне ее нападения на Украину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.