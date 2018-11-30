30 ноября 2018, пятница

В Молдове предложили сократить количество депутатов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Молдове могут сократить количество депутатов

В Молдове могут сократить количество депутатов

В Молдове 24 февраля вместе с парламентскими выборами проведут консультативный референдум касательно сокращения количества депутатов.

Соответствующее решение поддержал парламент, сообщает Publika.md.

На голосование вынесут предложение Демократической партии Молдовы о сокращении числа депутатов и о праве граждан отзывать мандаты народных избранников, которые не оправдали ожиданий.

По словам представителя демократов Сергея Сырбы, в день голосования избиратели получат на участках четыре бюллетеня - со списком партий, кандидатов по одномандатным кругах и с вопросами.

"Первый вопрос: вы за сокращение числа депутатов? Второй вопрос: Вы за то, чтобы граждане Молдовы могли отозвать или уволить депутатов парламента, которые не выполняют свои конституционные обязательства? Избиратель может получить четыре избирательные бюллетени, так как каждый вопрос должен быть на отдельном бюллетене", – сказал он.

Число депутатов предлагается сократить с 101 - го до 61-го.

Читайте в свежем номере
журнала Новое Время

  • Люди НВ: 18 украинцев, которые движут страну вперед
  • Главные риски и достижения в госбюджете-2019
  • Украина идет на рекордный урожай в своей истории

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове