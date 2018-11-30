В Молдове предложили сократить количество депутатов

В Молдове 24 февраля вместе с парламентскими выборами проведут консультативный референдум касательно сокращения количества депутатов.

Соответствующее решение поддержал парламент, сообщает Publika.md.

На голосование вынесут предложение Демократической партии Молдовы о сокращении числа депутатов и о праве граждан отзывать мандаты народных избранников, которые не оправдали ожиданий.

По словам представителя демократов Сергея Сырбы, в день голосования избиратели получат на участках четыре бюллетеня - со списком партий, кандидатов по одномандатным кругах и с вопросами.

"Первый вопрос: вы за сокращение числа депутатов? Второй вопрос: Вы за то, чтобы граждане Молдовы могли отозвать или уволить депутатов парламента, которые не выполняют свои конституционные обязательства? Избиратель может получить четыре избирательные бюллетени, так как каждый вопрос должен быть на отдельном бюллетене", – сказал он.

Число депутатов предлагается сократить с 101 - го до 61-го.