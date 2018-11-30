В Молдове предложили сократить количество депутатов

В Молдове 24 февраля вместе с парламентскими выборами проведут консультативный референдум касательно сокращения количества депутатов.
Соответствующее решение поддержал парламент, сообщает Publika.md.
На голосование вынесут предложение Демократической партии Молдовы о сокращении числа депутатов и о праве граждан отзывать мандаты народных избранников, которые не оправдали ожиданий.
По словам представителя демократов Сергея Сырбы, в день голосования избиратели получат на участках четыре бюллетеня - со списком партий, кандидатов по одномандатным кругах и с вопросами.
"Первый вопрос: вы за сокращение числа депутатов? Второй вопрос: Вы за то, чтобы граждане Молдовы могли отозвать или уволить депутатов парламента, которые не выполняют свои конституционные обязательства? Избиратель может получить четыре избирательные бюллетени, так как каждый вопрос должен быть на отдельном бюллетене", – сказал он.
Число депутатов предлагается сократить с 101 - го до 61-го.
Читайте в свежем номере
журнала Новое Время
- Люди НВ: 18 украинцев, которые движут страну вперед
- Главные риски и достижения в госбюджете-2019
- Украина идет на рекордный урожай в своей истории
Комментарии
Правила комментирования