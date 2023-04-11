В Молдове посоветовали Захаровой не вмешиваться во внутренние дела страны 11 апреля, 23:55 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Министерство иностранных дел Молдовы прокомментировало слова представительницы МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что НАТО готовит из Молдовы «полигон для геополитической конфронтации» с Россией.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Мы не допускаем подобных заявлений и вмешательства во внутренние дела Молдовы. Отношения Молдовы с международными организациями, включая НАТО, — это суверенное и независимое решение страны. Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власти Молдовы развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира» и безопасности страны. Напомним, Молдова начала сотрудничать с НАТО в 1992 году", — говорится в документе.

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В МИД добавили, что сотрудничество с НАТО приносило и продолжает приносить реальную пользу не только стране, но и региональной безопасности.

Президент Молдовы Мая Санду призвала граждан собраться 21 мая на площади Великого национального собрания в центре столицы с целью поддержки европейской интеграции Молдовы.