В Молдове посадили восемь человек за участие в боях на Донбассе на стороне боевиков

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Осужденным назначили разные тюремные сроки
Фото: Pixabay

Осужденным назначили разные тюремные сроки

В Молдове посадили восемь человек за участие в боях на стороне боевиков "Л/ДНР".

Об этом рассказал генпрокурор Молдовы Эдуард Харунжен, пишет Reuters.

По его словам, граждан Молдовы посадили на разные сроки.

Еще 25 человек находятся в международном розыске из-за причастности к войне на Донбассе.

Напомним, в ноябре 2017 года прокуратура Сербии открыла уголовные дела против 45 наемников, воюющих в Украине и Сирии. 

В октябре 2014 года Сербия внесла изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет для лиц, принимающих участие в военных конфликтах за рубежом или вербущих людей для участия в таких конфликтах.

Таким образом Сербия решила бороться с теми, кто ездил воевать на стороне пророссийских боевиков на Донбассе, а также на стороне Исламского государства в Сирии.

По данным Службы безопасности Украины, в рядах незаконных вооруженных формирований "ЛНР" на Донбассе воевали 300 граждан Сербии.

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