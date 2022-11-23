В Молдове массовые отключения света после российских ударов по Украине 23 ноября, 14:49 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

После российских ударов по энергоинфраструктуре Украины в Молдове проходят массовые отключения электричества.

По всей Молдове проходят массовые отключения света после российских обстрелов инфраструктуры Украины.

Об отключениях света заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в Telegram.

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«Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране», — заявил министр.

Также он добавил, что Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.