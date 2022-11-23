В Молдове массовые отключения света после российских ударов по Украине

23 ноября, 14:49
Поделиться:
Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

После российских ударов по энергоинфраструктуре Украины в Молдове проходят массовые отключения электричества.

По всей Молдове проходят массовые отключения света после российских обстрелов инфраструктуры Украины.

Об отключениях света заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в Telegram.

Видео дня

«Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране», — заявил министр.

Также он добавил, что Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Энергетика Молдова Инфраструктура Электричество Отключения света Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X