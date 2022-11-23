В Молдове массовые отключения света после российских ударов по Украине
Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)
После российских ударов по энергоинфраструктуре Украины в Молдове проходят массовые отключения электричества.
По всей Молдове проходят массовые отключения света после российских обстрелов инфраструктуры Украины.
Об отключениях света заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в Telegram.
«Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране», — заявил министр.
Также он добавил, что Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству.
В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.