В Молдове не исключили мобилизацию и назвали условие 18 октября, 22:59 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Молдова может объявить мобилизацию в случае приближения военных действий в Украине к границам страны или же увеличения потока мигрантов из нашей страны.

Об этом заявил министр обороны Анатолие Носатый, сообщает Unimedia.

Он подчеркнул, что на данный момент Молдова не собирается переходить к такому сценарию.

«Чтобы перейти к такому сценарию, должны быть какие-то радикальные изменения прежде всего на фронте в Украине. А это значит, что военные действия будут очень близко к границам Республики Молдова, будут какие-то изменения, связанные с миграцией из Украины. Тогда понятно, что и нам придется принимать меры», — ответил он на вопрос, в какой ситуации Молдова будет вынуждена объявить мобилизацию.

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Носатый также добавил, что в последнее время было проведено несколько занятий по подготовке резервистов. Он отметил, что у Молдовы есть потенциал резервистов для реагирования на разные сценарии, в зависимости от необходимости.

Ранее стало известно, что Молдова планирует приобрести системы противовоздушной обороны после того, как 10 октября во время массированного обстрела Украины российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы.