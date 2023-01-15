Массированная атака РФ на Украину. В Молдове нашли боевую часть упавшей на ее территории ракеты 15 января, 14:11 Упавшая на территории Молдовы ракета во время вчерашней атаки РФ по Украине (Фото:МВД Молдовы/Facebook)

Молдавские силовики обнаружили в Бричанском районе на границе с Украиной боеголовку ракеты, обломки которой обнаружили накануне. Она начинена ​​примерно 80 килограммами взрывчатки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны в Facebook.

По информации правоохранителей, остатки ракеты обнаружили в граничащем с Украиной Бричанском районе.

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«Сегодня состоится контролируемая детонация остатков ракеты, в которой была обнаружена взрывчатка, в результате масштабных расследований на месте, проведенных минувшей ночью пограничной полицией и национальной полицией, в районе Ларга», — говорится в сообщении.

Указано, что со вчерашнего вечера зона защиты вокруг обломков ракеты была увеличена. Наряды полиции и пограничники обеспечили периметр безопасности.

В МВД страны отмечают, что о факте обнаружения взрывчатого вещества в боевой части ракеты уже уведомили украинскую сторону.

«Перекрыта территория, где будет происходить подрыв. По предварительным данным, боеголовка ракеты начинена​​примерно 80 килограммами взрывчатого материала», — добавляют в ведомстве.

В ходе масштабной российской атаки по Украине 14 января обломки ракеты снова упали на территории Молдовы.

Обломки ракеты обнаружила местная полиция в селе Ларга, прямо на границе с Украиной.