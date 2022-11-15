В Молдове начались массовые отключения электроэнергии после ракетных ударов РФ по Украине

15 ноября, 18:53
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Отключение света в Киеве, ноябрь 2022 (Фото:Александр Медведев)

Отключение света в Киеве, ноябрь 2022 (Фото:Александр Медведев)

Массированный обстрел Россией энергетической инфраструктуры Украины во вторник, 15 ноября, вызвал перебои с электроэнергией в нескольких регионах Молдовы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр страны Андрей Спину в Telegram.

По его словам, после обстрела россией украинской энергосистемы одна из линий электропередач, которая обеспечивает транспортировку электроэнергии для Молдовы, была отключена в автоматическом режиме. Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

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Он уточнил, что эти линии не были повреждены, но автоматически были отключены в качестве меры безопасности. Энергетический оператор страны работает над восстановлением подключения.

Издание NewsMaker сообщает о перебоях с электроэнергией в Кишиневе, Бельцах, Дрокии и других городах.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил, что обстрел РФ энергетической инфраструктуры может повлиять и на энергосистемы некоторых соседних стран.

Он отметил, что этот обстрел энергосистемы стал самым массированным с начала войны.

«Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии», — добавил министр.

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid02bdXpHH1KmfF8AoUnSUeYrgp7vTLZMyW56sfPtszagqXcPUXaMxQTREYHawK7HbJXl

Во вторник, 15 ноября, в Украине объявлена масштабная тревога. Сообщается о взрывах в Киеве и других областях.

В Печерском районе столицы попадание, по предварительной информации, в три жилых дома. Один человек погиб.

Российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в восьми областях.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Электроэнергия Молдова Война России против Украины

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