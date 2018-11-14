В Молдове обезвредили военизированное формирование, связанное с боевиками "Л/ДНР"

На территории муниципалитета Кишинева ликвидировали незаконное военизированное формирование, действовавшее под прикрытием так называемых военно-тактических игр.
Об этом сообщили в Службе информации и безопасности Молдовы.
По данным оперативников, члены группировки имели тесную связь с пророссийскими наемниками оккупированного Донбасса.
Во время обысков правоохранители изъяли различные виды оружия и боеприпасы, в том числе восемь гранат F-1, 260 патронов калибра 5,45 мм, 39 патронов калибра 9 мм, пять патронов калибром 7,62 мм и самодельные взрывные устройства.
Кроме того, во время обысков у участников группировки обнаружили военное обмундирование и опознавательные знаки, используемые пророссийскими боевиками на Донбассе.
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