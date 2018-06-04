В Молдове КС признал устаревшим закон о статусе русского как языка межнационального общения

В понедельник, 4 июня, Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон О функционировании языков на территории Молдавской ССР.
Таким образом русский был лишен статуса "языка межнационального общения", передает Интерфакс-Украина.
Как отметил депутат парламента Ион Касьян из Либеральной партии, которая и стала инициатором отмены закона, он был принят в период, когда еще существовала Молдавская ССР, и был призван регламентировать использование языков на территории союзных республик.
При этом, с учетом того, что Молдова уже 26 лет является независимым государством, сохранение закона о функционировании языков с тем же статусом для русского является необоснованным.
По словам Касьяна, согласно переписи населения от 2014 года, доля этнических русских в стране составляет всего порядка 4%, в связи с чем особый статус русского "ведет к дискриминации остальных этносов, проживающих на территории Молдовы".
"Сохранение особого статуса для русского языка ведет к дальнейшей русификации национальных меньшинств в стране, поскольку он навязан им при обращении в государственные органы. Это также противоречит Конституции, поскольку, согласно ее положениям, государство должно обеспечивать сохранение и развитие культурных и языковых традиций всех граждан", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Молдове вступил в силу закон о запрете российской пропаганды.
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