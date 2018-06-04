В Молдове КС признал устаревшим закон о статусе русского как языка межнационального общения

В Молдове отметили, что доля этнических русских в стране составляет лишь около 4%

В понедельник, 4 июня, Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон О функционировании языков на территории Молдавской ССР.

Таким образом русский был лишен статуса "языка межнационального общения", передает Интерфакс-Украина.

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Как отметил депутат парламента Ион Касьян из Либеральной партии, которая и стала инициатором отмены закона, он был принят в период, когда еще существовала Молдавская ССР, и был призван регламентировать использование языков на территории союзных республик.

При этом, с учетом того, что Молдова уже 26 лет является независимым государством, сохранение закона о функционировании языков с тем же статусом для русского является необоснованным.

По словам Касьяна, согласно переписи населения от 2014 года, доля этнических русских в стране составляет всего порядка 4%, в связи с чем особый статус русского "ведет к дискриминации остальных этносов, проживающих на территории Молдовы".

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"Сохранение особого статуса для русского языка ведет к дальнейшей русификации национальных меньшинств в стране, поскольку он навязан им при обращении в государственные органы. Это также противоречит Конституции, поскольку, согласно ее положениям, государство должно обеспечивать сохранение и развитие культурных и языковых традиций всех граждан", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Молдове вступил в силу закон о запрете российской пропаганды.