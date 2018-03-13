В Молдове экс-депутата приговорили к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Суд Кишинева признал виновным бывшего депутата Юрия Болбочану в государственной измене и приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Генеральную прокуратуру Молдовы.

Приговор еще могут обжаловать в Апелляционной палате.

Экс-депутата обвиняют в том, что, будучи завербован российскими спецслужбами, он "в период 5 октября 2016 года - 17 марта 2017 года собирал и передавал информацию национального интереса, которая могла использоваться против интересов Республики Молдова".

По данным следствия, Болбочану получал за это материальное вознаграждение.

Болбочану был депутатом молдавского парламента в 2001-2005 и 2010-2014 годах.

Напомним, Юрия Болочану задержали 17 марта 2017 года. Согласно законодательству страны подозреваемый может находиться под стражей в качестве меры пресечения не более года.

В результате власти Молдовы объявили персонами нон грата пятерых российских дипломатов и предписали им покинуть страну в течение 72 часов по делу Болбочану.