В Кишиневе демонтировали палаточный городок пророссийских демонстрантов 17 октября, 02:24 Лагерь пророссийских демонстрантов в Кишиневе (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Вечером в воскресенье, 16 октября, полиция в Кишиневе демонтировала палаточный городок, который разбили сторонники пророссийской партии Шор.

Об этом сообщает NewsMaker.



Кроме палаток на проезжей части бульвара Штефана Маре также полицейские снесли лагерь у парламента и администрации президента.

В полиции сообщили, что демонтировали лагерь в связи многочисленными нарушениями, зафиксированными в ходе акции протеста. В частности, часть людей принесли опасные предметы: ножи, хирургические ножницы, ветки.

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«Зарегистрировано несколько провокаций в адрес стражей порядка и действия, направленные на дестабилизацию ситуации», — сообщили в полиции.

Лидер партии Шор Илан Шор фигурирует в ряде уголовных производств и находится за границей. Его партия выступает за досрочные выборы и за соглашение с РФ по газу.