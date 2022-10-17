В Кишиневе демонтировали палаточный городок пророссийских демонстрантов
Лагерь пророссийских демонстрантов в Кишиневе (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)
Вечером в воскресенье, 16 октября, полиция в Кишиневе демонтировала палаточный городок, который разбили сторонники пророссийской партии Шор.
Об этом сообщает NewsMaker.
Кроме палаток на проезжей части бульвара Штефана Маре также полицейские снесли лагерь у парламента и администрации президента.
В полиции сообщили, что демонтировали лагерь в связи многочисленными нарушениями, зафиксированными в ходе акции протеста. В частности, часть людей принесли опасные предметы: ножи, хирургические ножницы, ветки.
«Зарегистрировано несколько провокаций в адрес стражей порядка и действия, направленные на дестабилизацию ситуации», — сообщили в полиции.
Лидер партии Шор Илан Шор фигурирует в ряде уголовных производств и находится за границей. Его партия выступает за досрочные выборы и за соглашение с РФ по газу.