В Молдове бесповоротно аннулировали итоги выборов мэра Кишинева

В понедельник, 25 июня, Высшая судебная палата Молдовы окончательно аннулировала результаты выборов мэра Кишинева.

Как сообщает новостной портал Noi.md, ВСП оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов от 3 июня.

Лидер партии Платформа Достоинство и правда Андрей Нэстасе в ходе выборов набрал наибольшее количество голосов - около 52%, обойдя своего оппонента Иона Чебана (он получил около 48% голосов).

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Сам Нэстасе, не получивший мандат мэра, назвал решение Высшей судебной палаты "убийством демократии", подчеркнув, что "теперь Молдова во всем мире будет известна не только кражей миллиарда, но и кражей голосов", передает Point.md.

Он призвал своих сторонников собраться завтра, 26 июня, у мэрии Кишинева и сказал, что создаст "комитет сопротивления".

Напомним, ночью 19 июня суд сектора Центр признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Решение принимали за закрытыми дверями. Заседание длилось более пяти часов.

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Суд пришел к выводу, что оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. За них вели агитацию иностранные граждане, что запрещено законом. Кроме того, суд признал агитацией в день выборов, также запрещенной законом, призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании.

20 июня свыше тысячи человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева из-за решения суда, который признал недействительными результаты местных выборов в столице Молдовы.