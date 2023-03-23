Президент МОК снова заявил о желании видеть россиян на Олимпиаде 23 марта, 22:11 Олимпийские игры состоятся в 2024 году в Париже (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в очередной раз призвал допустить россиян и белорусов на Олимпиаду 2024 года.



Об этом сообщает CNN.

"Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики. Тогда спорт не может передать свою объединяющую силу. Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что миром управляет политика. Мы знаем, что наши решения имеют политические последствия, и мы должны включать это в свое мышление. Но мы не должны совершать ошибку, поднося себя к арбитрам в политических спорах, потому что мы будем раздавлены этой политической властью», — заявил Бах.



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Он заявил, что «Украина хочет полной изоляции всех россиян», что является дилеммой и новой ситуацией.

"Если мы исключим спортсменов по политическим причинам, мы столкнемся с упадком международной спортивной системы", - заявил президент МОК.

Ранее МОК разрешил участие в Олимпиаде российским и беларусским спортсменам как «нейтральным атлетам», которые никак не будут представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.

В феврале министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что ряд стран выступают против участия РФ и Беларуси на Олимпиаде в Париже. Среди 35 стран — США, Япония, Великобритания, Германия и Франция.