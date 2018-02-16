В Мюнхене открыли памятную доску на здании первого консульства УНР

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Первое консульство УНР открыли в Мюнхене
Фото: mfa.gov.ua

Первое консульство УНР открыли в Мюнхене

На здании первого консульства Украинской Народной Республики в Мюнхене 16 февраля торжественно представили памятную доску о значимом факте для украинской истории.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

На событии присутствовал глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

На табличке надпись гласит: "В 1919-1923 гг.. в этом здании размещалось Консульство Украинской Народной Республики под руководством Василия Оренчука".

Установление мемориальной доски согласовали с хозяйкой дома, а также отделом защиты памятников архитектуры города Мюнхен.

Как передает Укринформ, на церемонии Климкин напомнил, что недавно отмечалось 100-летие украинской дипломатии.

Глава МИД назвал Мюнхен "немножко украинским городом", поскольку здесь жили и работали многие украинцев. Они, в частности, основали Украинский свободный университет.

Глава украинской дипломатии также напомнил, что во времена УНР в Киеве было представительство Баварии, и уже совсем скоро появится новое.

Напомним, российская агрессия в Украине стала одной из ключевых тем Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В своем выступлении президент Петр Порошенко призвал бойкотировать президентские выборы оккупантов в Крыму и не возобновлять членство РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

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