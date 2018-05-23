В Миссисипи разбился военный самолет: оба пилота сумели катапультироваться

В среду, 23 мая, в округе Лаундс, штат Миссисипи, потерпел крушение самолет Военно-воздушных сил США.
Как передает WTVA, самолет T-38C Talon II разбился к северу от авиабазы ВВС Коламбус.
Два пилота, находившиеся на борту самолета, успешно эвакуировались. Они были доставлены в местную больницу для обследования.
"Оба пилота безопасно катапультировались из самолета", - сообщили представители ВВС.
Точная причина авиакатастрофы пока неизвестна. По предварительным данным, самолет рухнул после неудачного маневра.
Напомним, что 2 мая в Саванне в американском штате Джорджия разбился военный самолет C-130.
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