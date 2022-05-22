В мире зафиксировали около 100 случаев обезьяньей оспы 22 мая, 06:46 Цей матеріал також доступний українською Многие из текущих случаев зафиксированы в клиниках сексуального здоровья (Фото:@rethaferguson/pexels)

По состоянию на субботу, 21 мая, в 12 государствах было зарегистрировано 92 подтвержденных случая обезьяньей оспы. Эти страны не являются эндемичными для вируса.

Об этом пишет ВОЗ.



На фоне роста количества случаев обезьяньей оспы ВОЗ расширяет эпиднадзор в странах, где это заболевание обычно не случается, и ожидает выявить еще большее количество случаев.

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Кроме того, было зафиксировано 28 возможных случаев обезьяньей оспы.

Как отмечается, многие из текущих случаев зафиксированы в клиниках сексуального здоровья.

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