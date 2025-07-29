Минобороны Беларуси заявило, что над Минском обезвредили неизвестный беспилотник

В Минобороны Беларуси говорят, что диктатор Александр Лукашенко «держит ситуацию на личном контроле» (Фото: Министерство обороны Беларуси/Telegram)

Министерство обороны Беларуси заявило, что в ночь на вторник, 29 июля, противовоздушная оборона якобы обезвредила беспилотник над Минском.

В Минобороны Беларуси сообщили, что дрон якобы упал в 02:33 возле одного из жилых домов Минска в результате воздействия на него средств РЭБ.

Там утверждают, что обошлось без пострадавших. Ведомство отметило, что после инцидента «оперативно принимает дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством».

Реклама

В Минобороны добавили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко «держит ситуацию на личном контроле».

10 июля в Литве также заявляли, что в страну с территории Беларуси залетел российский дрон-приманка, который был без боевой части. Тогда руководство страны переводили в укрытие, поскольку изначально считалось, что в Литву залетел шахед.

28 июля в воздушном пространстве Литвы вновь обнаружили беспилотник неустановленного типа, который, вероятно, залетел на территорию страны из Беларуси.

Впоследствии стало известно, что Литва планирует усилить охрану воздушного пространства после двух инцидентов с дронами.