21 октября 2018, воскресенье

В Минобороны РФ подтвердили смерть пилотов Л-39, упавшего в Азовское море

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Для поднятия со дна обломков самолета прибыл специальный катер
Фото: Sergey Vladimirov via Flickr

Для поднятия со дна обломков самолета прибыл специальный катер

Министерство обороны РФ подтвердило, что погибли оба летчика самолета Л-39, который упал в Азовское море.

В течении 20 октября проводилось извлечение найденных фрагментов тел из воды, передает Интерфакс-Украина.

"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков", - заявили в Минобороны РФ.

Также сообщается, что для подъема крупных частей фюзеляжа самолета в Азовское море был направлен аварийно-спасательный катер.

Напомним, 18 октября в Краснодарском крае РФ при выполнении учебно-тренировочного полета произошла катастрофа учебного самолета Л-39.

В Минобороны РФ предположили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

Журнал Новое Время №38

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