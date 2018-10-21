В Минобороны РФ подтвердили смерть пилотов Л-39, упавшего в Азовское море

Министерство обороны РФ подтвердило, что погибли оба летчика самолета Л-39, который упал в Азовское море.
В течении 20 октября проводилось извлечение найденных фрагментов тел из воды, передает Интерфакс-Украина.
"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков", - заявили в Минобороны РФ.
Также сообщается, что для подъема крупных частей фюзеляжа самолета в Азовское море был направлен аварийно-спасательный катер.
Напомним, 18 октября в Краснодарском крае РФ при выполнении учебно-тренировочного полета произошла катастрофа учебного самолета Л-39.
В Минобороны РФ предположили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
Журнал Новое Время №38
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