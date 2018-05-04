В Минобороны РФ подтвердили размещение Искандеров в Калининграде - фото

Ракетные комплексы Искандер-М взяты на вооружение российскими военными, которые дислоцируются в Калининградской области, сообщает 4 мая Интерфакс со ссылкой на военные источники.

Ранее Литва заявила о размещении Россией Искандеров в Калиниграде. В Москве не подтвердили эти данные. Тогда спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

В то же время в пятницу, 4 мая, телеканал Вести-Калининград сообщил об участии Искандеров в репетиции парада к 9 мая. Диктор парада Виктор Попов подтвердил наличие ракетных комплексов во время празднований, также, по его словам, во время парада продемонстрируют беспилотники Орлан.

"Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы приняли участие в репетиции парада в четверг, 3 мая. Они проследовали в колонне боевой техники Калининградского гарнизона", - сказано в новости.

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По данным источника агентства, комплексы Искандер были доставлены в Калининградскую область в начале текущего года и стоят на вооружении 152-й гвардейской ракетной бригады, дислоцированной в городе Черняховск.