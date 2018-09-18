В Минобороны РФ подтвердили, что российский Ил-20 сбили сирийской ПВО, и обвинили в этом Израиль

В Минобороны РФ заявили, что израильские истребители подставили под удар российский Ил-20 (иллюстративное фото)

В Министерстве обороны России заявили, что самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит С-200 ПВО Сирии.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля", сообщает Интерфакс.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российская сторона расценила "действия Израиля как враждебные".

Конашенков добавил, что в результате падения Ил-20 погибли 15 российских военных.

Он отметил, что поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пропаже военного самолета-разведчика Ил-20 с российскими военными на борту в Сирии. В российском оборонном ведомстве отметили, что самолет исчез во время запусков ракет с французского корабля, когда возвращался на базу Хмеймим.

После этого телеканал CNN со ссылкой на источник в правительстве США сообщил, что самолет с российскими военными был ошибочно сбит сирийскими ПВО.