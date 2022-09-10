В Минобороны РФ назвали отступление российских войск в Харьковской области «перегруппировкой» 10 сентября, 17:50 ВСУ продолжают освобождать от оккупантов Харьковскую область (Фото:facebook.com/okPivden)

Минобороны РФ оправдывает отступление своей армии на Харьковском направлении тем, что якобы для достижения целей «спецоперации» было решено перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.



Об этом ведомство написало в Telegram.

Так, по словам российского Минобороны, в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию так называемой «ДНР».



Видео дня

«В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба российским войскам, по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», — заявили россияне.

В субботу, 10 сентября, в соцсетях появилось видео захода украинских войск в ранее оккупированный РФ Купянск Харьковской области.



Также 10 сентября украинские военные вошли в Изюм Харьковской области и уже делятся первыми видео.



ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.



Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.



Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.



И хотя в Генштабе ВСУ информацию о ходе контрнаступления стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей пложадью более 2500 кв.м.



В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.



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