В Минобороны объяснили, следует ли ожидать наступления со стороны Беларуси 6 июля, 17:50 Белорусские военнослужащие (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

В Министерстве обороны Украины объяснили, следует ли ожидать наступления со стороны Беларуси.

Детали рассказала заместитель министра обороні Анна Маляр в эфире телемарафона.

«По данным Генштаба, пока на территории Беларуси не скапливаются ударные группы. Но есть другие маркеры, которые могут свидетельствовать, что Беларусь может рассматриваться как один из сценариев нашего врага. Информационное нагнетание антиукраинской ситуации в Беларуси и вот эти бесконечные учения, которые они проводят — тоже часто бывают поводом для удержания войск в боевой готовности. Но говорить о том, что это однозначно может быть каким-либо предположением или прогнозом (по поводу наступления со стороны Беларуси) — нет, конечно. Но как один из сценариев — безусловно, обе стороны это рассматривают», — сказала она.

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Замминистра обороны отмечает, что нет стопроцентного прогноза относительно того, как будут развиваться боевые действия.

«Провокация со стороны РФ — это их старая тактика. Поэтому нам не привыкать, мы понимаем, что могут быть провокации, что они, например, обвиняют Украину в том, что на самом деле они сами делают, что они создают фейковые ролики якобы с участием украинских военных. Дело в том, что в мире уже перестали верить этим российским заявлениям. Этот инструментарий у них работает только на потребителя информации. Но здесь тоже не нужно расслабляться. Если они нагнетают эту информацию, что Украина, по их версии, наносит им удары, значит они могут готовить у своих граждан оправдание для собственных действий», — добавила она.

Александр Лукашенко накануне заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия и что «давно определил» участие Беларуси в «спецоперации» (так в России называют войну) РФ против Украины.

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