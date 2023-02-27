В Минобороны Испании назвали Путина угрозой для человечества 27 февраля, 03:11 Чучело диктатора Владимира Путина на митинге в Нью-Йорке (Фото:REUTERS/Иринка Хромотска)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что российский диктатор Владимир Путин несет «опасность для человечества».



Об этом сообщает La Vanguardia.



"Он подчеркнул, что не хочет мира. Он хорошо понимает, что проиграет это сражение. Абсолютно угрожающие его высказывания о том, что "война не закончится" и что Россия непобедима, свидетельствуют о том, что он представляет опасность для человечества", - заявила Роблес.



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Она отметила, что переговоры с Путиным бессмысленны, так как диктатор хочет продолжать войну.

"Мы все хотим прекращения огня, но российский президент очень четко дал понять, без всяких сомнений, что он хочет продолжать эту войну. Ценой этого является жизнь тысяч украинцев, а также многих россиян, которые вынуждены идти на смерть за дело, которое они не понимают и не осознают, потому что оно не является ни справедливым, ни легитимным", - заявила министр.

