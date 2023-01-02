Новая волна мобилизации в России будет еще слабее, чем предыдущая — министерство обороны Эстонии 2 января, 17:47 Ликвидированные российские оккупанты (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

В министерстве обороны Эстонии предполагают, что новая волна мобилизации в России будет еще слабее предыдущей в плане качества подготовки оккупантов.

Об этом сообщает ERR.

Как заявил пресс-секретаря Сил обороны Эстонии Таави Лаасик, сейчас нет официального подтверждения о второй волне мобилизации и закрытии границ России.

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«Однако возможность этого всегда остается и ее нельзя исключать. Вторую волну мобилизации можно было бы организовать, но можно предположить, что ее качество будет еще ниже, чем в случае с первой», — сказал Лаасик.

Он также подчеркнул, что в России постоянно проходила скрытая мобилизация, и несмотря на заявления Кремля, что цель мобилизации уже якобы выполнена, соответствующие мероприятия продолжались.

Он отметил, что на данный момент серьезных изменений в действиях российских подразделений на границе с Эстонией не наблюдается.

«Подготовка мобилизованных войск проводится в различных воинских частях, это было и в Пскове. Начатая Россией полномасштабная война в Украине оказала значительное негативное влияние на Западный военный округ России и армию страны в целом — как по личному составу, так и по технике. Тем не менее, надо иметь в виду, что Россия по-прежнему обладает достаточным военным потенциалом, чтобы угрожать безопасности региона», — сказал Лаасик.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября на фоне военных поражений.

В Минобороны Украины заявили, что она не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.

Генштаб ВСУ сообщал, что очередная волна мобилизации в РФ запланирована на январь-февраль 2023 года.



30 декабря начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов озвучил точную дату, когда Россия готовит очередную волну мобилизации — 5 января 2023 года.