«Не надо искать бомбоубежища». В Минобороны Беларуси отреагировали на сказки диктатора Лукашенко про удары по Киеву

19 июня, 00:35
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Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Заместитель министра обороны Беларуси Андрей Жук прокомментировал фантазии диктатора Александра Лукашенко о возможных ударах по Киеву, заявив, что «белорусская армия не собирается вступать в войну».

Об этом сообщает Зеркало.

«Могу вас успокоить: не надо искать никакие бомбоубежища, наша страна не собирается воевать, мы готовы защитить свое государство, но воевать ни с кем мы не собираемся. Ни на кого нападать и так далее», — заявил Жук.

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Он также сообщил, что создание Южного оперативного командования обусловлено «развитием государства.

«Можете не переживать. Все нормально, государство развивается, государство живет мирной жизнью. Вооруженные силы готовы и способны его защитить, если в этом будет необходимость», — заявил Жук.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

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Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

https://www.youtube.com/watch?v=SvRZQXEgSN4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Война в Украине Война России против Украины

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