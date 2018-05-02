В Минобороны Армении призвали не мешать передвижению военного транспорта

Министерство обороны Армении призвало жителей Еревана и областей не препятствовать передвижению военного транспорта.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Исходя из необходимости обеспечения безопасности страны, Минобороны и ВС Армении продолжают в круглосуточном режиме полноценно выполнять поставленные задачи. Необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение военных автомобилей и колонн по всей территории республики. Эти передвижения должны осуществляться беспрепятственно, в точные сроки", - отметили в оборонном ведомстве.

С утра в Ереване и стране перекрыты ряд автодорог. В настоящее время перекрыта также автотрасса из Еревана в международный аэропорт Завртноц. Полиция стягивает силы, в том числе и спецвойска.

1 мая парламент Армении не поддержал кандидатуру оппозиционера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

После провального голосования Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.