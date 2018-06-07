07 июня 2018, четверг

В Минфине Франции провели обыски из-за расследования в отношении советника Макрона

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Колера подозревают в связях с итальяно-швейцарской морской транспортной компанией

Колера подозревают в связях с итальяно-швейцарской морской транспортной компанией

Полиция провела обыски в министерстве финансов Франции из-за расследования в отношении генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера, передает DW.

Как отмечается, обыски в здании министерства в Париже прошли с целью изъятия архивных документов Министерства экономики и финансов, в котором Колер работал с 2012 по 2016 годы.

Прокуратура Франции ранее начала расследование в отношении Колера, об этом просила Ассоциация по борьбе с коррупцией (Anticor). Колера подозревают в связях с итальяно-швейцарской морской транспортной компанией Mediterranean Shipping Company (MSC). Anticor видит в его действиях конфликт интересов и коррупцию.

Сам Колер эти обвинения отрицает.

Сейчас он является одним из ближайших советников президента республики Эмманюэля Макрона.

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