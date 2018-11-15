15 ноября 2018, четверг

В Милане из-за внезапной остановки метро пострадали 14 человек

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Из-за резкой остановки поезда метро пострадали 14 человек

Из-за резкой остановки поезда метро пострадали 14 человек

В Милане из-за внезапной остановки поезда метро пострадали 14 человек.

Об этом сообщает ANSA.

Инцидент произошел утром, в четверг, когда поезда метро были переполнены. В связи с уменьшением напряжения в сети, в поезде сработала аварийная система, которая стала причиной внезапной остановки.

Врачи, прибывшие на место, обследовали 14 человек, двое из них — дети, которым восемь и десять лет.

Один пассажир требовал госпитализации, так как у него заподозрили перелом ноги. Остальные пассажиры отделались царапинами и синяками.

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