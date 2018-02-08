В МИД Венгрии отрицают наличие соглашений с Украиной по языковому вопросу

В Министерстве иностранных дел Венгрии отрицают информацию о достижении договоренностей между Киевом и Будапештом в вопросе языка образования для представителей национальных меньшинств.

"Никакой сделки не было заключено по образовательному закону, Украина и в дальнейшем не выполняет рекомендации Венецианской комиссии", - цитирует Радио Свобода заявление представителя МИД Венгрии Тамаша Менцера.

Венгерский МИД настаивает, что Украина сможет реализовать закон об образовании только после того, как спорные вопросы будут согласованы с нацменьшинствами, в том числе с закарпатскими венграми.

"Мы рады, что, по определенным признакам, эти консультации вскоре начнутся. Венгры Закарпатья могут рассчитывать на полную поддержку правительства Венгрии", - добавил Менцер.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украина и Венгрия согласовали ключевые положения языкового вопроса в украинской образовательной реформе.

Это заявление он сделал после рабочей поездки в Ужгород вместе с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньером. Он также анонсировал на 14 февраля консультации между венгерской общиной и представителями Министерства образования по реализации рекомендаций Венецианской комиссии.

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25 сентября 2017 президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык.

Но в соответствии с образовательной программой, одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках - государственном, английском и других официальных языках Европейского союза.

Реформу образования резко раскритиковала Венгрия. Будапешт считает, что закон ограничивает права венгерского меньшинства на изучение венгерского языка. По утверждению венгерской стороны, на Закарпатье проживает 150 тыс. венгров.