В МИД Украины рассказали о задержанных в Грузии украинцах Сегодня, 10:41 249 Цей матеріал також доступний українською Задержанным в Тбилиси украинцам назначили адвокатов, заявили в МИД Украины

Заместитель директора консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич заявил, что Департамент полиции Тбилиси подтвердил задержание шести граждан Украины.

В комментарии Украинской правде Кирилич рассказал, что задержанным украинцам назначили адвокатов.

Он также добавил, что, по информации полиции Тбилиси, права задержанных украинцев не нарушаются.

Кирилич рассказал, что консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.

Накануне Министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте в столице Тбилиси шести граждан Украины и одного грузинского гражданина.

Согласно сообщению, в номерах двух отелей, где жили задержанные, во время обысков изъяли пистолеты Беретта и Макарова, самодельное автоматическое оружие и различные боеприпасы.

Расследование ведется по пунктам статьи Уголовного кодекса Грузии о "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств".

По данным министерства, задержанные граждане Украины и Грузии прибыли в страну 27 ноября. Ведется следствие по конкретным целям их прибытия в Грузию.