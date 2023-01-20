Мельник призвал Германию прекратить «кукольный спектакль» с танками 20 января, 20:04 Танк Leopard 2 (Фото:simleid72/Twitter)

Заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол в Германии Андрей Мельник призвал немецкое правительство прекратить спектакль с танками и согласиться на поставки Leopard.

Об этом он сказал в кулуарах встречи Рамштайн.

В частности, он обратился к новому министру обороны Германии Борису Писториусу.

«Мы призываем нового министра обороны Бориса Писториуса прекратить этот танковый „кукольный спектакль“ в Рамштайне и немедленно начать поставки Leopard», — отметил он.

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Германия пока не приняла решение о передаче танков Leopard Украине.

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Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung рассказало со ссылкой на свои источники, что канцлер Олаф Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams.

В свою очередь Писториус заявил, что это условие не является обязательным.

Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.



Инфографика: NV

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.