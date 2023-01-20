Мельник призвал Германию прекратить «кукольный спектакль» с танками

20 января, 20:04
Поделиться:
Танк Leopard 2 (Фото:simleid72/Twitter)

Танк Leopard 2 (Фото:simleid72/Twitter)

Заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол в Германии Андрей Мельник призвал немецкое правительство прекратить спектакль с танками и согласиться на поставки Leopard.

Об этом он сказал в кулуарах встречи Рамштайн.

В частности, он обратился к новому министру обороны Германии Борису Писториусу.

«Мы призываем нового министра обороны Бориса Писториуса прекратить этот танковый „кукольный спектакль“ в Рамштайне и немедленно начать поставки Leopard», — отметил он.

Видео дня

Германия пока не приняла решение о передаче танков Leopard Украине.

Читайте также:
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Почему Рамштайн не принес Украине Leopard

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung рассказало со ссылкой на свои источники, что канцлер Олаф Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams.

В свою очередь Писториус заявил, что это условие не является обязательным.

Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.

Инфографика: NV

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия МИД Украины Военная помощь Андрей Мельник Война России против Украины танки Leopard

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X