Мельник призвал Германию прекратить «кукольный спектакль» с танками
Танк Leopard 2 (Фото:simleid72/Twitter)
Заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол в Германии Андрей Мельник призвал немецкое правительство прекратить спектакль с танками и согласиться на поставки Leopard.
Об этом он сказал в кулуарах встречи Рамштайн.
В частности, он обратился к новому министру обороны Германии Борису Писториусу.
«Мы призываем нового министра обороны Бориса Писториуса прекратить этот танковый „кукольный спектакль“ в Рамштайне и немедленно начать поставки Leopard», — отметил он.
Германия пока не приняла решение о передаче танков Leopard Украине.
Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung рассказало со ссылкой на свои источники, что канцлер Олаф Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams.
В свою очередь Писториус заявил, что это условие не является обязательным.
Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.
В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.