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В МИД Саудовской Аравии отрицают, что кронпринц приказал убить Хашукджи

Сегодня, 20:05
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EPA

Мухаммед бен Салман

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр отрицает, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи отдал наследный принц Мухаммед бен Салман.

По его словам, убийство Хашукджи не было санкционировано властями Саудовской Аравии, передает Reuters.

"Мы знаем, что это была не санкционированная операция. Не было приказа провести эту операцию", - сказал аль-Джубейр.

Накануне газета The New York Times сообщила, что за год до убийства Хашукджи наследный принц сказал своему помощнику, что пойдет за журналистом с "пулей", если он не вернется в Саудовскую Аравию и не прекратит свою критику правительства.

Напомним, что независимое расследование ООН установило, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было тщательноспланировано и совершено официальными лицами Саудовской Аравии.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

Теги:   Мухаммад ибн Салман Саудовская Аравия

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