Сказки из дурдома. В МИД РФ заявили, что королева Елизавета II боролась с Бандерой и Шухевичем 16 сентября, 06:51 В МИД РФ недовольны, что страну-агрессор не пригласили на похороны Елизаветы II (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова возмутилась тем, что представителей страны-агрессора не пригласили на похороны королевы Елизаветы II.

«Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную», — заявила Захарова.

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Далее она отметила, что во времена Второй мировой войны Елизавета II «боролась со Степаном Бандерой и Романом Шухевичем».

«Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками — С.Бандерой и Р.Шухевичем», — заявила Захарова.

Великобритания не пригласила на похороны королевы Елизаветы II представителей страны-агрессора России, режима белорусского диктатора Александра Лукашенко и Мьянмы.

Государственные похороны королевы Елизаветы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября. Ожидается, что похороны посетят около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Приглашения получили главы государств большинства стран, с которым у Британии есть дипломатические отношения. МИД Британии в последний раз сталкивался с таким масштабным краткосрочным планированием во время государственных похорон Уинстона Черчилля в 1965 году.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. За несколько часов до ее смерти Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы. Сообщается, что она скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны, которые срочно прибыли в шотландскую резиденцию Балморал.



10 сентября старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на престол под именем Чарльз III.

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