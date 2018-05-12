В МИД подтвердили информацию об убийстве украинки в Черногории

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Министерство иностранных дел Украины
Фото: открытый источник

Министерство иностранных дел Украины

Консул подтвердил, что женщина, которую нашли убитой в Черногории 11 мая, была украинкой.

Об этом сообщил в Twitter официальный представитель управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11.05.18 в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные меры", - написал он.

Напомним, что тело женщины с ножевыми ранениями и со следами насилия было найдено в ее квартире. Украинка руководила несколькими компаниями в Черногории и была владелицей трех курортов и салона красоты. Мотив убийства пока неизвестен, однако не исключена версия убийства из-за ограбления квартиры.

Прокуратура начала расследование дела.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове