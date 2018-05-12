В МИД подтвердили информацию об убийстве украинки в Черногории

Консул подтвердил, что женщина, которую нашли убитой в Черногории 11 мая, была украинкой.

Об этом сообщил в Twitter официальный представитель управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11.05.18 в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные меры", - написал он.

Напомним, что тело женщины с ножевыми ранениями и со следами насилия было найдено в ее квартире. Украинка руководила несколькими компаниями в Черногории и была владелицей трех курортов и салона красоты. Мотив убийства пока неизвестен, однако не исключена версия убийства из-за ограбления квартиры.

Прокуратура начала расследование дела.