В МИД подтвердили информацию о похищении украинского моряка пиратами в Нигерии

На судне было 19 членов команды, пираты похитили 12 человек

В Министерстве иностранных дел подтвердили данные о похищении украинского моряка пиратами в Нигерии.

Об этом рассказал директор Департамента консульской службы ведомства Сергей Погорельцев, пишет УНИАН.

По его словам, на борту швейцарского торгового судна находилось 19 человек команды, среди которых было трое украинцев.

"12 членов команды, среди которых один гражданин Украины, были похищены", - уточнил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Погорельцев добавил, что украинские консулы скоро получат данные похищенного соотечественника.

"Ситуация на контроле. Активно занимаемся, надеемся, что все будет решено таким образом, что никто не пострадает", - добавил он.

Погорельцев уточнил, что судно с семью членами команды находится на стоянке в порту города Харкорт.

Ранее сообщалось, что 22 сентября пираты похитили у побережья Нигерии 12 членов экипажа швейцарского судна MV Glarus, среди которых моряки из Украины, Филиппин, Словении, Румынии, Хорватии и Боснии.