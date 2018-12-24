В МИД ОАЭ заявили, что исчезнувшая принцесса находится с семьей в Дубае Сегодня, 16:14 42 Цей матеріал також доступний українською Фото: скрин видео Free Latifa Латифа бин Мухаммед аль-Мактум

В Министерстве иностранных дел Объединенных Арабских Эмират заявили, что считавшаяся исчезнувшей принцесса Латифа бин Мухаммед аль-Мактум, дочь премьер-министра Дубая, находится дома со своей семьей.

Как сообщает Reuters, об этом говорится в ответе МИД ОАЭ на запрос правозащитных организаций, требовавших раскрыть местонахождение арабской принцессы.

В сообщении указано, что 15 декабря 2018 года бывший Верховный комиссар ООН по правам человек Мэри Робинсон встретились с Латифой в Дубае.

"Во время своего визита в Дубай Мэри Робинсон заверили, что шейха Латифа получает необходимый уход и поддержку, в которых нуждается", - заверили власти ОАЭ.

Тайна пропавшей принцессы. Как дочь эмира Дубая сбежала от тирании отца и исчезла

Напомним, что в марте 2018 года дочь эмира Дубая попыталась тайно сбежать из ОАЭ на яхте. Когда до берегов Индии оставалось около 50 км, на борт судна поднялись вооруженные люди и увели дочь шейха. С тех пор принцессу никто не видел.

Она попросила правозащитников обнародовать снятое заранее видео лишь в случае, если побег обернется провалом, а самой ей будет грозить опасность.