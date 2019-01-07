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О переломном моменте для Украины

В МИД назвали причину крушения судна с украинцами у берегов Турции

Сегодня, 18:05
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Cемерых членов экипажа удалось спасти

Авария грузового судна в Черном море у берегов Турции, на борту которого было 13 человек, произошла из-за удара волны, сообщил начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает 112 Украина.

"В территориальных водах Турции потерпело крушение грузовое судно, которое ходило под флагом Панамы. В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении", – отметил Кирилич.

Ранее сообщалось, что четверо граждан Украины погибли в результате крушения судна в Черном море. Удалось спасти семерых из 13 членов экипажа, 11 из которых украинцы. Судно под флагом Панамы, вышедшее из российского порта в Азовском море, подало сигнал бедствия примерно в 148 километрах от провинции Самсун.

Теги:   Кораблекрушение Турция

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